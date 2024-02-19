Комитет Госдумы одобрил законопроект о вывешивании флага в детских садах

Члены думского комитета по законодательству и госстроительству поддержали инициативу, предусматривающую обязательную демонстрацию российского триколора в школах и детсадах, колледжах и университетах. Законопроект рекомендовали принять в первом чтении, передает "Интерфакс".

На сегодняшний день обязаны постоянно вывешивать флаг только администрации школ.

По мнению авторов документа, в праздничные дни триколор необходимо демонстрировать прохожим. В обычные дни школы, расположенные не в отдельных зданиях, могут ограничиться установкой флага в помещениях.

По мнению депутата Ольги Казаковой, некоторым образовательным учреждениям может понадобиться закупка флагштоков. Согласно ее оценке, больших расходов это не потребует.

Фото: ЗАКС.Ру