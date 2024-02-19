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Новости 13:38

В ГД одобрили инициативу об ускорении освобождения тяжелобольных заключенных

фото ЗакС политика В ГД одобрили инициативу об ускорении освобождения тяжелобольных заключенных

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, вводящие немедленное исполнение судебных постановлений об освобождении тяжелобольных заключенных, рекомедовали к принятию члены комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. Об этом пишет "Интерфакс".

Инициативу внес Верховный суд. На сегодняшний день освобождение из мест заключения по состоянию здоровья может быть оспорено. Таким образом, осужденный неделями бывает вынужден ожидать рассмотрения апелляции, поданной другой стороной в судебном споре.

Поправки затронут статью 399 УПК.

За первое полугодие прошлого года суды выпустили из пенитенциарных учреждений 1 086 тяжелобольных заключенных.

Фото: ЗАКС.Ру


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