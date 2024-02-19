В Петербурге почтили память Анатолия Собчака

Цветами от правительства Петербурга почтили память Анатолия Собчака, который скончался 19 февраля 24 года назад, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Цветы положили к могиле первого мэра Петербурга Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Бывший мэр умер в ходе рабочей поездки в Калининград в 2000 году.

"Анатолий Александрович был одним из наиболее ярких и масштабных политиков новой России. Мы всегда будем помнить Анатолия Александровича как честного и открытого человека, соратники которого сегодня определяют курс страны", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Должность мэра Петербурга Анатолий Собчак занимал с 1991 по 1996 год.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга