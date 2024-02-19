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Новости 14:15

Под Гатчиной товарный поезд насмерть сбил молодого человека

фото ЗакС политика Под Гатчиной товарный поезд насмерть сбил молодого человека

На станции Антропшино (Гатчинский район) грузовой поезд накануне совершил наезд на 24-летнего мужчину, передает Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Переходивший пути гражданин скончался от полученных травм. Правоохранители проводят доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Специалисты осмотрели место смертельной аварии и поговорили с очевидцами происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру


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