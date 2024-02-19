Под Гатчиной товарный поезд насмерть сбил молодого человека

На станции Антропшино (Гатчинский район) грузовой поезд накануне совершил наезд на 24-летнего мужчину, передает Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Переходивший пути гражданин скончался от полученных травм. Правоохранители проводят доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Специалисты осмотрели место смертельной аварии и поговорили с очевидцами происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру