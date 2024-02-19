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В Буграх тушат пожар в автосервисе по повышенному рангу сложности

фото ЗакС политика В Буграх тушат пожар в автосервисе по повышенному рангу сложности

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся автосервис на Шоссейной улице в Буграх, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Возгорание тушат по повышенному уровню сложности 1-БИС. Возгорание произошло в строении из дерева размером 50х100 метров. Сейчас на месте работают несколько пожарных расчетов. Также им помогают пожарные из Санкт-Петербурга.

На данный момент, сведения о погибших или пострадавших не поступали. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Фото: ЗАКС.Ру


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