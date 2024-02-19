На КПП в Ивангороде у жительницы Эстонии нашли 200 моделей эмбрионов человека

В чемодане у жительницы Эстонии сотрудники российской таможни нашли партию из 200 моделей эмбрионов человека, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Такой необычный груз обнаружили сотрудники таможенного поста на пункте пропуска в Ивангороде. Женщина заявила таможенникам, что у нее нет товаров, которые подлежат декларации.

Однако после того, как у нее нашли в чемодане два пакета с моделями эмбриона человека, она заявила, что выполняла просьбу третьих лиц.

На моделях имелась этикетка, на которой сказано, что они произведены в Эстрингене в Германии и не являются игрушкой.

Кроме этого, оказалось, что у женщины нет гражданства, но она постоянно проживает в Эстонии. Женщину привлекли к административной ответственности по статье о недекларировании (ч.1 ст.16.2 КоАП РФ).

Фото: пресс-служба ФТС России