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Новости 15:05

Более 2,5 млн россиян захотели проголосовать на президентских выборах онлайн

фото ЗакС политика Более 2,5 млн россиян захотели проголосовать на президентских выборах онлайн

Центризбирком представил презентацию, посвященную подготовке к проведению президентских выборов. На ее материалы ссылается "Интерфакс".

С конца января чиновники получили более 2,5 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и более миллиона заявлений на голосование по месту жительства (пребывания). 

Отметим, что из 29 регионов, участвующих в ДЭГ, только в Москве не требуется подавать заявление.

Кроме того, ЦИК насчитал на так называемых новых территориях (четыре бывших украинских региона) 4 562 784 избирателя. Данные актуальны по состоянию на 1 января. Больше всего имеющих право голоса людей числится в ДНР (почти 2 млн граждан).

Фото: ЗАКС.Ру


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