В Петербурге учредили почетный знак для участников СВО

Петербургское правительство утвердило новый почетный знак, предназначенный для участников военной спецоперации на Украине.

"Награда, которую они получат, будет храниться в семьях, передаваться из поколения в поколение", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Помимо людей, непосредственно участвующих в боевых действиях, он особо отметил работу оборонных предприятий города. Первые почетные знаки вручат пациентам, сегодня получающим помощь в Госпитале для ветеранов войн.

По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, награда будет напоминать ее обладателям о том, что "за спиной надежный тыл".

фото: gov.spb.ru