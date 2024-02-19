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Новости 16:05

В Петербурге учредили почетный знак для участников СВО

фото ЗакС политика В Петербурге учредили почетный знак для участников СВО

Петербургское правительство утвердило новый почетный знак, предназначенный для участников военной спецоперации на Украине.

"Награда, которую они получат, будет храниться в семьях, передаваться из поколения в поколение", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Помимо людей, непосредственно участвующих в боевых действиях, он особо отметил работу оборонных предприятий города. Первые почетные знаки вручат пациентам, сегодня получающим помощь в Госпитале для ветеранов войн.

По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, награда будет напоминать ее обладателям о том, что "за спиной надежный тыл".

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 




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