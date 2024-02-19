Собственник передумал сносить здание в Петергофе, несмотря на согласие КГИОП

Владелец дома №6 по Никольской улице в Петергофе решил не сносить его, хотя ранее получил разрешение на снос от комитета Смольного по охране памятников (КГИОП). Об этом пишет издание "Канонер".

К середине прошлого десятилетия с государственной охраны был снят весь объект, ведущий свою историю с середины XIX века и состоявший из деревянной и каменной частей. Здание сильно пострадало от пожара. В последние годы его перестроили и капитально отремонтировали, добавив третий этаж.

Проект строительства нового жилья на месте здания, подготовленный ООО "Восстановление", чиновники согласовали еще в 2017 году. Причины, по которым демонтаж перестал входить в планы собственника, не афишируются.

Фото: Виктор М, Citywalls.ru