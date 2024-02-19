Петербуржцы сдали более 9 тонн опасных отходов на утилизацию с 12 февраля

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 12 по 18 февраля, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 387 сообщений. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 34 заезда. Из них 30 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутным загрязнениями.

Еще по одному заезду совершили после загрязнений нефтепродуктами и радиацией. Два раза специалисты выехали на иные виды загрязнений.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов.

От петербуржцев было принято 9 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры и многие другие опасные отходы.

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