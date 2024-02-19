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Новости 18:54

В Петербурге начнется пожароопасный сезон с 15 апреля

фото ЗакС политика В Петербурге начнется пожароопасный сезон с 15 апреля

С 15 апреля 2024 года в Петербурге начнет действовать пожароопасный сезон, об этом 19 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на постановление Смольного.

Да этой даты комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга должен будет выяснить, на каких локациях есть угроза лесных пожаров. Также ведомству нужно будет установить, где базируются организации отдыха детей.

О введении сезона сказано в постановлении правительства "Об установлении населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, и установлении на территории Санкт‑Петербурга начала пожароопасного сезона в 2024 году". Оно уже подписано администрацией города.

Фото: ЗАКС.Ру


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