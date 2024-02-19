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Новости 19:28

Суд обязал полицейских извиниться перед адвокатом петербургского активиста

фото ЗакС политика Суд обязал полицейских извиниться перед адвокатом петербургского активиста

Адвокат Алексей Калугин выиграл в суде у УМВД по Калининскому району Петербурга, передает объединенная пресс-служба городских судов. Московский районный суд счел незаконным отказ полицейских извиняться перед Калугиным. Ранее был установлен факт нарушения прав и свобод адвоката. 

Конфликт сторон тянется с конца 2021 года, когда юрист представлял интересы Андрея Дмитриева, лидера петербургской ячейки партии "Другая Россия Э.В. Лимонова". После одного из задержаний Дмитриева сотрудники МВД отказались пускать Калугина к подзащитному. В итоге адвокат смог добиться признания неправомерными действий правоохранителей.

"После обжалования с их стороны, я написал заявление, чтобы сотрудники полиции принесли нам извинения за свои действия. Они этого делать не стали, тогда я и подал второй иск", - рассказал Калугин изданию MR7.

На принесение письменных извинений силовики получили две недели.

Фото: ЗАКС.Ру


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