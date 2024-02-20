Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля

В Кремле рассказали, когда пройдет ежегодное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию РФ, об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию на следующей неделе – 29 февраля.

Послание президента Федеральному собранию – это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Это полномочие президента закреплено в российской Конституции. Послание будут слушать в Государственной Думе и Совете Федерации.

В 2023 году послание оглашалось 21 февраля.

Фото: kremlin.ru