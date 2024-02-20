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Новости 11:12

В Москве заочно арестовали Леонида Гозмана*

фото ЗакС политика В Москве заочно арестовали Леонида Гозмана*

Гагаринский суд Москвы вынес постановление о заочном аресте для общественного деятеля и публициста Леонида Гозмана*, о чем сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В случае попадания в руки российских силовиков находящийся за границей 73-летний политический обозреватель будет отправлен на два месяца в следственный изолятор.

Арест назначен в рамках дела о распространении фейков про армию РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). В отличие от многих соотечественников, преследуемых по этой статье, Гозман*, по версии СК, не руководствовался мотивом разжигания вражды или ненависти. Максимальное наказание, грозящее ему, представляет собой пять лет лишения свободы.

Публицист покинул страну после двух подряд административных арестов из-за старых постов в социальных сетях.

*Минюст внес Леонида Гозмана в единый реестр иноагентов

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)


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