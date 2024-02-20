Бастрыкина взволновали невоспитанные мигранты в Купчино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским коллегам разобраться в обстоятельствах возможных преступлений в районе Купчино. По его предварительным данным, в хулиганских выходках могли быть замечены мигранты, передает пресс-служба ведомства.

До сведения Бастрыкина довели то, что компания агрессивных молодых людей гуляет по Фрунзенскому району и нападает на несовершеннолетних. Противоправные действия записываются на телефон и затем выкладываются в интернет.

В том случае, если перечисленные выше факты подтвердится, необходимо, по мнению руководителя силовой структуры, возбудить уголовное дело.

Накануне Бастрыкин обратил внимание на избиение подростка охранником торгового центра рядом со станцией метро "Звездная".

Фото: пресс-служба СК