ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:05

Сломавший колено полицейскому петербуржец получил реальный срок

фото ЗакС политика Сломавший колено полицейскому петербуржец получил реальный срок

Нападение на полицейского в Петербурге обернулось для местного жителя по имени Алексей Юмашев полутора годами лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

Примененное фигурантом насилие было признано опасным для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК): он сломал представителю власти колено.

Инцидент случился в конце октября возле Ржевского лесопарка. Юмашев привлек внимание правоохранителей, поскольку матерился и нарушал общественный порядок. На просьбы вести себя прилично мужчина отреагировал агрессивно.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама