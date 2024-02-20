Сломавший колено полицейскому петербуржец получил реальный срок

Нападение на полицейского в Петербурге обернулось для местного жителя по имени Алексей Юмашев полутора годами лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

Примененное фигурантом насилие было признано опасным для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК): он сломал представителю власти колено.

Инцидент случился в конце октября возле Ржевского лесопарка. Юмашев привлек внимание правоохранителей, поскольку матерился и нарушал общественный порядок. На просьбы вести себя прилично мужчина отреагировал агрессивно.

Фото: ЗАКС.Ру