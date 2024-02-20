Правоохранители задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе организации.

Решение о задержании было принято Следственным департаментом МВД России. Среди задержанных числятся президент общества Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие сотрудники.

В организации отметили, что ВОГ работает в штатном режиме. Также в ближайшее время общество проведет пресс-конференцию.

По словам представителей общества, они поддерживают контакты с задержанными, их адвокатами и правоохранительными органами. О причинах задержания не уточняется.

Как пишет РБК, весной 2023 года бывшего руководителя ВОГ Валерия Рухледева признали виновным в растрате 50 млн рублей из средств организации. Он получил семь лет общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру