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Новости 12:17

Правоохранители задержали руководителей Всероссийского общества глухих

фото ЗакС политика Правоохранители задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников Центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе организации.

Решение о задержании было принято Следственным департаментом МВД России. Среди задержанных числятся президент общества Станислав Иванов, вице-президенты Евгений Безруков и Венера Гаулстон, помощник президента Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие сотрудники.

В организации отметили, что ВОГ работает в штатном режиме. Также в ближайшее время общество проведет пресс-конференцию.

По словам представителей общества, они поддерживают контакты с задержанными, их адвокатами и правоохранительными органами. О причинах задержания не уточняется.

Как пишет РБК, весной 2023 года бывшего руководителя ВОГ Валерия Рухледева признали виновным в растрате 50 млн рублей из средств организации. Он получил семь лет общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру


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