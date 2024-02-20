Профессор Константин Сонин* заочно арестован на два месяца

Гагаринский суд Москвы на два месяца заочно арестовал российского экономиста Константина Сонина*, живущего и преподающего в США. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Бывшего профессора Высшей школы экономики обвиняют в распространении фейков о российских Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК).
С прошлого года ученого преследуют за несколько постов, посвященных военной спецоперации и опубликованных в авторском Telegram-канале. В мае прошлого года Сонина* объявили в розыск.
*Минюст внес Константина Сонина в единый реестр иноагентов