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Новости 13:05

Профессор Константин Сонин* заочно арестован на два месяца

фото ЗакС политика Профессор Константин Сонин* заочно арестован на два месяца

Гагаринский суд Москвы на два месяца заочно арестовал российского экономиста Константина Сонина*, живущего и преподающего в США. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бывшего профессора Высшей школы экономики обвиняют в распространении фейков о российских Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК).

С прошлого года ученого преследуют за несколько постов, посвященных военной спецоперации и опубликованных в авторском Telegram-канале. В мае прошлого года Сонина* объявили в розыск.

*Минюст внес Константина Сонина в единый реестр иноагентов

фото: kuji podcast / YouTube (скриншот)


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