В Петербурге возбудили уголовное дело из-за попытки убийства возле здания школы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 УК - ст. 105 УК) после стрельбы, произведенной возле здания школы №622 (Выборгский район).

Согласно материалам дела, во вторник утром на Выборгском шоссе злоумышленник подошел к 42-летнему водителю автомобиля, покинувшему салон, выстрелил ему в голову и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным "Фонтанки", выстрел пришелся в водителя из Узбекистана, который привез в школу детей известного юриста. Именно последний мог быть подлинной целью нападавшего.

Районная прокуратура, чьи сотрудники работают на месте происшествия, поставила расследование на контроль.

Фото: ЗАКС.Ру