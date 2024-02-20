В Московском районе 90 домов остались без отопления

В Московском районе Петербурга жители 90 домов остались без отопления, об этом 20 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУП "ТЭК СПб".

О том, что отопления в 150 домах нет, рассказала петербурженка. По словам женщины, холод в квартирах в районе Предпортовой улицы царит с 15 часов дня понедельника, 19 февраля.

В ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что дефект на теплосети в районе устраняют с 21:45 все того же понедельника, 19 февраля. Аварийная бригада работает на месте и устраняет дефект размером 700 мм.

При этом все-таки 80 домов подключили к резервному источнику отопления. По нормативу сотрудники ТЭК должны будут провести все работы за 20 часов.

Фото: ЗАКС.Ру