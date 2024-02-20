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В Петербурге изменится расписание работы транспорта 23 февраля

фото ЗакС политика В Петербурге изменится расписание работы транспорта 23 февраля

Длинные выходные изменят график работы общественного транспорта, метро и пригородных электричек в Петербурге, об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Изменения коснутся транспорт с 22 по 25 февраля. В четверг, 22 февраля, автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по графику пятницы, а с 23 по 25 февраля по графику воскресенья. Раписания конкретных маршрутов можно посмотреть на сайте комитета.

Также изменения в расписании коснутся метрополитена. В пятницу, 23 февраля, метро будет работать по графику субботы, а 24 и 25 февраля по графику воскресенья. Это означает, что вестибюль станции "Технологический институт 1" будет закрыт на вход и выход пассажиров.

В четверг, 22 февраля, пригородные электропоезда будут курсировать по графику пятницы, 23 и 24 февраля по субботнему расписанию, а в воскресенье, 25 февраля, расписание будет стандартное для этого дня недели.

Фото: ЗАКС.Ру


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