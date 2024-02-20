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Новости 15:25

За неделю петербургские чиновники освободили десятки незаконно занятых помещений

фото ЗакС политика За неделю петербургские чиновники освободили десятки незаконно занятых помещений

В течение последней рабочей недели сотрудники комитета Смольного по контролю за имуществом вместе с коллегами из подведомственной организации ЦПЭИГИ освободили 31 помещение от незаконных пользователей и их имущества.

В подавляющем большинстве случаев выселять нарушителей пришлось принудительно.

Всего за неделю было "зачищено" 2,5 тысячи кв. метров нежилой площади в 13 районах. Помещения опечатали и запломбировали. Ключи от них теперь находятся у жилищных контор. 

Освобожденные помещения использовались главным образом в интересах малого бизнеса: в них функционировали склады, точки оказания различных бытовых услуг, продуктовые магазины, магазины цветов.

фото: Комитет по контролю за имуществом СПб / ВКонтакте


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