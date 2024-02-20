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Новости 17:16

В Петербурге наступает конец зимы

фото ЗакС политика В Петербурге наступает конец зимы

В Петербурге зима начинает подходить к концу, а минусовые температуры последний раз нагрянут на город в среду, 21 февраля, об этом 20 февраля сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

После 21 февраля в Петербурге будет плюсовая температура. Как уточнил Колесов, зима в Петербурге началась полноценно с 15 ноября.

Также синоптик отметил, что, даже несмотря на оттепели, снег в городе не сходил и оставался на высоком уровне. 

По данным Колесова, в последние 10 лет в Петербург часто приходит первое тепло в третьей половине февраля. Последний раз февраль закончился морозами в 2018 году, а просто холодной погодой в 2023 году.

Однако синоптик заявил, что похолодание в Петербург вернется в марте.

Фото: ЗАКС.Ру


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