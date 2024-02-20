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Новости 18:48

Пойманные на границе мигранты в Ленобласти попали в три уголовных дела

фото ЗакС политика Пойманные на границе мигранты в Ленобласти попали в три уголовных дела

Сотрудники погранслужбы в Ленинградской области не позволили 11 мигрантам незаконно пересечь границу со странами Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности.

Задержания случились в Кингисеппском и Всеволожском районах. Всех пойманных иностранцев суды отправили под стражу.

В отношении арестованных расследуются дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору).

На прошлой неделе из-за нарушения правил пребывания в пограничной зоне суды постановили выслать из России десятерых иностранцев.

Фото: ЗАКС.Ру


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