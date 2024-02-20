Для 170 тысяч жителей Невского района повысится надежность водоснабжения

На проспекте Большевиков улучшенное водоснабжение появится у 170 тысяч жителей Невского района Петербурга, об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

В данный момент идет реконструкция водопровода на проспекте Большевиков. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" планируют закончить обновление на участке от проспекта Пятилеток до улицы Новоселов к сентябрю 2024 года.

В общей сложности протяженность прокладываемых сетей составляет 3 километра. Сейчас проложено 2,5 километров сетей. Специалисты прокладывают трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом диаметром от 700 до 1000 мм. Они служат до 100 лет и устойчивы к коррозии.

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