Путин: Мы достаточно толерантно относимся и к людям нетрадиционной ориентации

Российский президент Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени" 20 февраля прокомментировал ситуацию в стране с правами людей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам государственного деятеля, с ограничениями внутри страны они не сталкиваются.

"Мы достаточно толерантно относимся и к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут как взрослые люди, как хотят", - приводит позицию президента "Интерфакс".

За этим последовало важное уточнение: ограничивают указанную категорию граждан, по словам Путина, только в одном.

"Но, что касается детей, детей не трогайте", - добавил он к сказанному.

Напомним, что 30 ноября Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в России. Таким образом судом был удовлетворен иск Министерства юстиции.

фото: kremlin.ru