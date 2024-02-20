В комитете по труду заявили о "беспрецедентном" количестве занятых петербуржцев

Глава комитета Смольного по труду Дмитрий Чернейко рассказал журналистам, что доля трудовых мигрантов в городе не превышает 9% от всех трудоустроенных. Страны дальнего зарубежья представлены примерно 20-30 тысячами кадров, и эта категория постепенно растет. Всего же работающих жителей и гостей города числится 4 млн из 5,6 млн официально проживающих в Петербурге человек.

"Такого вообще никогда не было. Это беспрецедентная цифра. Безработных, по сути, не осталось", - приводит комментарий чиновника "Интерфакс".

Несмотря на рекордное число занятых горожан, 60 тысяч вакансий ждут соискателей, и кадров не хватает практически во всех отраслях деятельности.

"Везде вы найдете дефицит. Если вы начинаете погружаться в этот дефицит, то вы обнаружите ситуацию, что уже какого-то суперкризиса нет, причем даже в сфере обороны промышленного комплекса", - рассудил Чернейко.

Согласно его утверждению, работу с зарплатой от 60 тысяч рублей в городе найти нетрудно.

Фото: ЗАКС.Ру