В Петербурге полиция задержала троих членов банды из 90-х годов

Сотрудники уголовного розыска задержали в Петербурге троих членов банды, орудовавшей в городе в 90-е годы прошлого века, рассказали 21 февраля в региональном ГУ МВД. Основанием для этого послужили подозрения в убийстве двоих подельников, совершенном в 1997 году.

"Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников, 54 и 52 лет", — говорится в сообщении полицейского главка.

Всех троих подозревают в совершении убийства двух "коллег по цеху", совершенном из-за конфликта на почве подозрений в воровстве у своих. Убийство стало актом устрашения для прочих участников группировки, полагают в полиции.

Из троих задержанных двое активно занимались бизнесом в наши дни. Третий вел отшельнический образ жизни в Выборгском районе Ленобласти, лишь изредка наведываясь к родственникам в Петербург.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации "Фонтанки", среди задержанных оказались бизнесмен Андрей Волов и его подчиненный по 90-м годам Николай Рудов. Как передает издание, вечером 20 февраля Октябрьский суд Петербурга отправил всех троих под арест.

Фото: ЗАКС.Ру