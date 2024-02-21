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Новости 10:37

Комитет Госдумы поддержал проект о Национальном словарном фонде

фото ЗакС политика Комитет Госдумы поддержал проект о Национальном словарном фонде

Законопроект о создании Национального словарного фонда получил поддержку комитета Госдумы по науке и высшему образованию, сообщило 21 февраля РИА "Новости". Речь идет о разработке единого цифрового ресурса с данными из различных словарей.

"Проект федерального закона <...> предусматривает создание единого цифрового ресурса, в котором интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", — говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива была разработана в соответствии со сделанным в 2020 году поручением президента Владимира Путина. Она предусматривает внесение поправок в существующий закон "О государственном языке Российской Федерации".

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта в 2025-2027 годах потребуется свыше 182 миллионов рублей. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 26 января.

Фото: ЗАКС.Ру


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