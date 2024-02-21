ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:41

Смольный будет страховать жизни охотничьих инспекторов

фото ЗакС политика Смольный будет страховать жизни охотничьих инспекторов

Петербургский парламент 21 февраля в первом чтении принял законопроект, который наделяет правительство города полномочием по страхованию жизни и здоровья охотничьих инспекторов, осуществляющих надзор на территории Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее положение добавят в Экологический кодекс Петербурга. 

Авторами законопроекта выступили единороссы Всеволод Беликов и Алексей Макаров

Беликов с трибуны назвал инициативу "важной" и "актуальной". Депутат Александр Рассудов отметил, что в городе охотиться запрещено, поэтому его интересует, чем охотничьи инспекторы занимаются в Петербурге. Беликов пояснил, что они следят за состоянием животного мира. 

В случае гибели инспектора страховая выплата, в случае принятия законопроекта, будет составлять 1,5 млн рублей, рассказал Бельский. Всего в Петербурге в пресс-службе парламента насчитали 13 охотничьих инспекторов. Законопроект поддержали единогласно 47 депутатов. 

 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама