Смольный будет страховать жизни охотничьих инспекторов

Петербургский парламент 21 февраля в первом чтении принял законопроект, который наделяет правительство города полномочием по страхованию жизни и здоровья охотничьих инспекторов, осуществляющих надзор на территории Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующее положение добавят в Экологический кодекс Петербурга.

Авторами законопроекта выступили единороссы Всеволод Беликов и Алексей Макаров.

Беликов с трибуны назвал инициативу "важной" и "актуальной". Депутат Александр Рассудов отметил, что в городе охотиться запрещено, поэтому его интересует, чем охотничьи инспекторы занимаются в Петербурге. Беликов пояснил, что они следят за состоянием животного мира.

В случае гибели инспектора страховая выплата, в случае принятия законопроекта, будет составлять 1,5 млн рублей, рассказал Бельский. Всего в Петербурге в пресс-службе парламента насчитали 13 охотничьих инспекторов. Законопроект поддержали единогласно 47 депутатов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру