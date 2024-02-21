Силовики задержали петербуржца из-за надписи с оскорблением власти

Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из центра "Э" задержали 43-летнего уроженца Ленинграда по делу о вандализме, сообщила 21 февраля "Фонтанка". Причиной этого послужила замеченная на минувших выходных надпись на стене в Красносельском районе Петербурга.

Как передает издание, граффити содержало оскорбляющее власть высказывание. Заметили надпись на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Маршала Захарова. Накануне силовики наведались с обыском к предполагаемому автору высказывания.

В ходе обыска у петербуржца изъяли одежду, в которой он мог наносить надпись, ноутбук, телефон и чужой паспорт с вклеенной в него фотографией предполагаемого автора высказывания. Подозреваемый процессуально задержан.

Фото: ЗАКС.Ру