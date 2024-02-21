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Новости 11:40

Из-за продажи пропана на юго-западе Петербурга возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за продажи пропана на юго-западе Петербурга возбудили уголовное дело

Прокурорская проверка деятельности предприятия Предпортовый (Красносельский район Петербурга) обернулась уголовным делом. Правоохранители, изучившие объект вместе с сотрудниками МЧС, сочли, что промышленная безопасность не соблюдается должным образом.

Дело расследуют по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Как сообщает надзорный орган, наибольшую угрозу представляет собой продажа сжиженного газа "пропан" на автозаправочной станции в отсутствие подоходящих условий.

Прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.

фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram


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