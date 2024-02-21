47news: По делу о незаконной рубке леса задержан депутат ЗакСа Ленобласти

Депутат Заксобрания Ленинградской области Дамир Шадаев (ЛДПР) задержан в рамках уголовного дела о незаконной рубке леса (ст. 260 УК РФ), утверждает 21 февраля портал 47news. По утверждению онлайн-издания, парламентарий имеет статус подозреваемого.

Как передает издание, причиной задержания Шадаева стала вырубка одного гектара леса в Выборгском районе Ленобласти. Земля якобы арендуется связанной с депутатом компанией. При этом на расчищенной от деревьев земле будто бы появились объекты недвижимости в виде тиров.

Сам Шадаев в последнее время находился за границей. По данным источника 47news, накануне депутат был задержан на двое суток.

Фото: lenoblzaks.ru