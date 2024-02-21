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Новости 11:55

Бастрыкин узнал о травмировании ребенка в батутном центре в Колпино

фото ЗакС политика Бастрыкин узнал о травмировании ребенка в батутном центре в Колпино

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на информацию о происшествии, случившемся в спортивно-развлекательном центре на территории Колпино и получившем освещение в СМИ и социальных медиа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувшие выходные в помещении батутного центра играли дети. Трехлетняя девочка столкнулась с другой девочкой, которая двигалась, будучи прикрепленной к канатному тросу. От удара первая из них получила травмы, потребовавшие госпитализации.

В петербургских следственных органах начали процессуальную проверку инцидента. Перед Бастрыкиным о ее результатах отчитаются.

фото: СК по Петербургу


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