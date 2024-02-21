Петербург превысил месячную норму осадков за неполный февраль

Месячная норма осадков в Петербурге оказалась превышена досрочно, сообщил главный синоптик города Александр Колесов, подводя итоги двух декад февраля. Температура при этом оказалась несколько ниже погодной нормы.

Средняя температура по итогам двух декад составила -6,2 градуса, что на 0,8 градуса ниже нормы. В то же время в 2012 году средняя температура за первые 20 дней февраля оказалась на 14 градусов ниже нормы, а еще пять лет были холоднее нормы на 10 градусов.

"Поэтому прошедшую часть февраля можно смело отнести к хорошим зимним месяцам", — подытожил Колесов и предположил, что ожидаемая оттепель "переведет аномалию температуры в положительные значения", пусть и не очень большие.

За 20 дней в городе выпало 104 % от месячной нормы осадков. При этом 69 % от нормы пришлось на субботний циклон, принесший городу 24,5 мм осадков. "Вторая декада стала одной из самых "сырых" в городе, так как значение 33,4 мм только на немного отстает от рекордной второй декады 1885 года с 35 мм осадков", — отметил синоптик.

Солнце в середине февраля было замечено на небе пять раз и светило в сумме 19,1 часа. Это половина от возможных значений. В 1963 году во второй декаде февраля отмечалось 42 часа солнечного сияния, а в 2011 году — 38,6 часа.

Фото: ЗАКС.Ру