В 2024 году ЕГЭ сдадут около 700 тысяч человек

Приблизительно 700 тысяч человек будут сдавать в 2024 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщили 21 февраля в пресс-службе Рособрнадзора. Сами экзамены пройдут не только внутри России, но также в ряде зарубежных стран.

"На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом, для их проведения будет организовано свыше 5,5 тысячи экзаменационных пунктов", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как и в прошлом году, будут предусмотрены особенности для участников из новых регионов, из приграничных с Украиной территорий, а также для проходивших обучение за рубежом выпускников.

Основной период проведения ЕГЭ продлится с 23 мая по 1 июля. Также с 22 марта по 22 апреля продлится досрочный период и с 4 по 23 сентября — дополнительный.

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