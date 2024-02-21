УФАС по Петербургу заставило страховую компанию удалить рекламный сайт

Сотрудники петербургского управления ФАС признали ненадлежащей рекламу, которую размещало в интернете ООО "Хоум Кредит Страхование". Как сообщает ведомство, это случилось после жалобы, поданной клиентом фирмы. Он рассказал, что на сайте ООО невозможно найти бланк для заявления об отказе от услуг компании. Вместо этого посетителям предлагалось изучить сторонний сайт.

При переходе на ресурс клиент столкнулся с информацией о страданиях и несчастьях, которые якобы могут с ним случиться в случае отказа от страхования. Антимонопольщики сочли недопустимыми подобное психологическое воздействие на потребителей услуг, а также усложненный порядок расторжения договора.

В результате организация удалила ресурс, нарушающий федеральный закон о рекламе, и добавила форму для расторжения договора на свой основной сайт.

Фото: ЗАКС.Ру