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Новости 14:14

В Петербурге открыли бесплатную выставку, посвященную выборам президента РФ

фото ЗакС политика В Петербурге открыли бесплатную выставку, посвященную выборам президента РФ

В петербургском музее политической истории до 13 марта можно будет ознакомиться с материалами новой выставки, посвященной истории выборов президента РФ. Церемонию ее открытия осветил ТАСС. На экспозиции также представлены эпизоды из интервью этого информагентства с действующим президентом Владимиром Путиным, которое по частям вышло в начале 2020 года.

"Мы специально сделали так, чтобы эта выставка и этот фильм были доступны абсолютно всем, кто просто придет в музей, даже не обязательно покупать билет", - рассказал старший научный сотрудник музея Леонид Кудзеевич.

По его словам, главная цель культурного события — показать важность электоральной процедуры. На экспозиции представлены, среди прочего, артефакты, относящиеся к избирательным кампаниям 1996, 2000 и 2012 годов.

Напомним, что президентские выборы в этом году впервые пройдут в три дня: с 15 по 17 марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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