Хинштейн заявил об отсутствии угроз для книг Достоевского на фоне запрета ЛГБТ*

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал появление списка из нескольких сотен "запрещенных" книг, распространившегося по социальным сетям накануне. Компания "Мегамаркет" ранее подтвердила, что фигурирующие в нем произведения не рекомендованы к продаже в связи с законодательством о пропаганде нетрадиционных отношений. В списке, среди прочего, фигурируют книги Оскара Уайльда, Марселя Пруста и Федора Достоевского.

"Это рабочий документ АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) 2022 года. Его составили еще до принятия законов, когда отрасль не понимала, как они будут работать и заранее готовилась к худшему", - пояснил в своем Telegram-канале единоросс со ссылкой на АКИТ.

По словам Хинштейна, пресс-служба "Мегамаркета" дезинформировала граждан, в связи с чем начато некое внутреннее разбирательство.

*30 ноября 2023 года Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ.

Фото: ЗАКС.Ру