Интерьеры Монплезира отреставрируют к осени 2027 года

Реставрация интерьеров дворца Монплезир в Нижнем парке Петергофа растянется более чем на три года, сообщили 21 февраля в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Последняя выдала ордер для проведения работ.

Ожидается, что реставрация начнется 1 апреля 2024 года и завершится к 30 августа 2027 года. "Специалисты проведут работы по ремонту и реставрации интерьеров, для обеспечения которых по ордеру ГАТИ разместят в Нижнем парке бытовой городок", — говорится в сообщении ГАТИ.

По завершении работ подрядчик должен будет восстановить газонное покрытие на площади 240 квадратных метров.

Монплезир был построен в 1714-1723 годах в стиле петровского барокко. Дворец имеет статус памятника федерального значения.

Фото: unsplash