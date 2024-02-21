Практику слежения нейросетей за благоустройством планируют распространить на весь Петербург

К настоящему моменту на территории четырех районов Петербурга за благоустройством следит интеллектуальная система с применением технологии нейросетей, сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). После завершения тестирования подобную практику планируют распространить на весь город целиком.

Система тестируется в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах города. "После "обкатки" механизма — будут все", — пообещали в пресс-службе ГАТИ.

Всего к системе подключено свыше 900 камер наблюдения во дворах. Нейросеть круглосуточно отслеживает передаваемые с них данные на соответствие более чем дюжине возможных нарушений. В случае обнаружения проблемы ответственному за уборку поступает сигнал с фотофиксацией и сроком на устранение.

"Механизм призван формировать чувство ответственности за свою работу у исполнителей и ощущение постоянного контроля", — заявили в инспекции.

Сейчас в системе насчитывается более 100 исполнителей. В ГАТИ отметили, что ее применение позволяет использовать меньше людей и тратить меньше времени на уборку дворов.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / Telegram