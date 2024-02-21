Под Петербургом электричка насмерть сбила мужчину

В Ленинградской области накануне вечером 52-летний петербуржец перепутал станции железной дороги и вышел не на той платформе. После этого он решил сесть на другой пригородный поезд и для этого пошел пешком вдоль путей до станции Тосно 2, сообщает транспортная полиция по региону.

Результатом действий пассажира стало дорожно-транспортное происшествие. Его сбила электричка, ехавшая в сторону города, в депо станции Металлострой.

Мужчина попал под поезд и скончался на месте от полученных травм. Его не спасли ни сигналы, поданные машинистом, ни экстренное торможение.

Управление МВД на транспорте проводит проверку инцидента и просит всех пассажиров быть осторожными при нахождении на железной дороге.

Фото: ЗАКС.Ру