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Новости 9:17

В Петербург пришла плюсовая температура 22 февраля

фото ЗакС политика В Петербург пришла плюсовая температура 22 февраля

В Петербург нагрянет плюсовая температура, однако местами могут быть дожди и гололедица, об этом 22 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, из-за обширного атлантического циклона в городе будет тепло, однако при этом в Петербурге будет облачно, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также дорогах и тротуарах может появится гололедица.

Температура воздуха прогреется до +1…+3, ветер до 9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 23 февраля, в городе будет еще теплее, воздух может прогреться до +6.

Фото: ЗАКС.Ру


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