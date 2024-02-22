Пассажиры поездов в Калининград не смогут делать высадку в Литве

Власти Литвы собираются запретить высадку пассажиров из поездов, которые следуют транзитом через страну в Калининград, об этом 22 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на кабинет министров Литвы.

Такие ограничения введут с 1 марта 2024 года. Россияне не смогут делать высадку в пунктах пропуска "Кена" и "Кибартай". Однако при этом будут исключения, их позже определит Государственная пограничная служба.

Кроме этого, власти Литвы учли рекомендации от местного МВД и анонсировали закрытие КПП на границе с Беларусью в Лаворишкесе и Райгардасе. По словам властей, такие меры вводятся исключительно в рамках национальной безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру