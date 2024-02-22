В декабре 2023 года средняя зарплата петербуржцев превысила 130 тысяч рублей

В Петербурге в декабре 2023 года средняя номинальная зарплата жителей составила 130 720 рублей, об этом 21 февраля стало известно из отчета Петростата.

Данные приведены с учетом полного круга организаций, среди которых и малые предприятия. В общей сложности в декабре 2023 года реальная начисленная заработная плата составила 139,2% к уровню ноября 2023 года и 104,5% к уровню декабря 2022 года.

Самую большую премию в декабре получили государственные служащие и военные. Повышенная зарплата коснулась сферы госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. После них идут сферы, связанные с добычей ископаемых, водным транспортом и областью культуры, спорта и досуга.

Самый существенный рост заработной платы при этом был зафиксирован в отрасли воздушного и космического транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру