Султанат Оман станет страной-гостем на ПМЭФ-2024

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году страной-гостем выступит султанат Оман, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Посол султаната в России Хамуд Аль Тувайх на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым подтвердил готовность участия. Сам Кобяков отметил, что Россия развивает взаимовыгодные отношения с арабскими странами, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Советник президента добавил, что лучшим примером, который доказывает успешность развития отношений, является участие лидеров арабских государств в ПМЭФ.

В ходе встречи посла и Кобякова были обсуждены подготовка форума и стратегии для наиболее эффективного позиционирования Омана.

Фото: ЗАКС.Ру