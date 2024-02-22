Свыше 60 уязвимостей удалось обнаружить в системе электронного правительства

Более 60 уязвимостей удалось обнаружить тестировщикам в ходе второго этапа проверки систем электронного правительства, рассказали 22 февраля в Минцифры. Большинство из них относятся к числу некритичных.

"За три месяца работы программы было выявлено 62 уязвимости, большинство из которых — некритичные. Максимальная сумма вознаграждения составила 500 тысяч рублей, минимальная — пять тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Второй этап тестирования продолжается с ноября прошлого года. Специалисты проверяют 10 систем, в том числе Госуслуги, Единую биометрическую систему, Национальную систему управления данными и другие. В работе над поиском ошибок заняты почти 14 тысяч человек, отметили в Минцифры.

Первый этап тестирования продолжался с февраля по май 2023 года, тогда более восьми тысяч человек проверяли Госуслуги и Единую систему идентификации и аутентификации.

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