Дворец "Олимпия" на углу Литейного и Фурштатской выставлен на торги

В Петербурге на торги выставили дворец "Олимпия" на углу Литейного проспекта и Фурштатской улицы, об этом 22 февраля пишет MR7.ru со ссылкой на данные на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Историческое здание продают с начальной стоимостью 1,1 млрд рублей. Общая площадь объекта — 5 тысяч квадратных метров. На торгах здание появляется во второй раз. В конце 2023 года здание хотели продать по той же цене, но покупателей не нашлось.

Также уточняется, что инвестиционная привлекательность объекта обусловлена тем, что оно находится в самом центре Петербурга, а значит, в зоне высокой деловой активности и жилья. Кроме этого, внутри сделан хороший ремонт.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 марта. Сами торги проведут 18 марта.

Фото: auction-house.ru/