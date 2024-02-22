"Новые люди" предложили разрешить отзыв муниципалов через Госуслуги

Три депутата от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении гражданам возможности отзывать глав муниципальных образований и муниципальных депутатов посредством голосования на портале "Госуслуги". Подписи под инициативой поставили Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.

По мнению депутатов, тайное голосование должно проходить среди жителей муниципалитета один раз в год. Должностное лицо должно считаться отозванным, если за это проголосовали более половины избирателей, зарегистрированных на территории округа.

"В настоящее время у граждан России отсутствуют возможности влиять на деятельность глав муниципальных образований, членов выборных органов местного самоуправления", — отмечают парламентарии в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов, практикуемое в ряде муниципалитетов назначение глав на конкурсной основе приводит к тому, что должностные лица всё меньше внимания обращают на запросы граждан "из-за отсутствия механизмов обратной связи с избирателями". Предоставление жителям права отзывать муниципалов должно повысить ответственность последних, полагают депутаты.

Фото: ЗАКС.Ру