Фасады зданий Петербурга к 23 февраля украсят световыми проекциями

В преддверии Дня защитника Отечества Петербург готовится к вечеру световых проекций, об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Девять фасадов городских зданий преобразятся благодаря 14 световым композициям. На брандмауэре дома № 89 на Обводном канале появится проекция снимка ТАСС, демонстрирующего боевую работу вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО.

Здание Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, 165, представит исторические снимки 1942-1944 годов из архивов ЛенТАСС. Среди них – портрет генерал-майора Владимира Михалкина и капитана Петра Голодняка.

Световые проекции также ожидаются с портретами старшины группы комендоров – артиллеристов боевых кораблей Краснознаменного Балтийского флота Петра Забиняка и водителя-механика танка Михаила Смирнова.

Проекции будут транслировать в темное время суток в течение пяти дней с 18:15 до 8:10.

Фото: ЗАКС.Ру